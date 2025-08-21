Preço do algodão em pluma recua e atinge menor patamar desde novembro de 2024

O preço do algodão em pluma no Brasil recuou e atingiu o menor nível desde novembro de 2024. Segundo o levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a queda é influenciada pela oferta elevada e pressão exercida pelos compradores, que têm oferecido valores menores e reduzido o ritmo de aquisição diante das incertezas no cenário interno e de entraves nas exportações .





Dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) indicam um aumento de 6,3% na produção nacional de pluma em relação à temporada 2023/2024, alcançando quase 4 milhões de toneladas. A produtividade média estimada é de 1.887 quilos por hectare, com uma leve queda de quase 1%.