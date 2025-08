Preço do trigo cai pelo terceiro mês consecutivo devido à baixa paridade de importação

Devido aos baixos patamares da paridade de importação, preços externos e valor do dólar , o valor do trigo segue em queda pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).



Em julho, a média mensal ficou em R$ 1.317,83 a tonelada no Rio Grande do Sul , uma baixa de 2,5% em relação ao mês de junho e de 12,8% em comparação a julho de 2024. Já no Paraná, o valor comercializado foi de R$ 1.476,95, desvalorização de 2,2% no comparativo mensal e de 7,2% no anual. São Paulo e Santa Catarina também registraram recuo de 2% e 1,9%, respectivamente.



De acordo com os pesquisadores, a preferência dos moinhos pelo cereal importado e o foco dos vendedores no cultivo da nova temporada são fatores que contribuem para a queda nos preços.