'Prejuízo incalculável': queimadas afetam a produtividade do solo em Goiás e prejudicam economia

A cidade de Rio Verde, no interior do estado de Goiás , registrou 117 focos de incêndio em um único final de semana e se tornou o município que mais teve queimadas rurais em 2024, de acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Olávio Teles, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, afirma que a queda na produtividade é alarmante: “É um prejuízo incalculável, não só para o produtor, mas para toda a sociedade e o meio ambiente”.