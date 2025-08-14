Logo R7.com
Produção de café no Brasil deve sofrer reajustes negativos devido ao rendimento abaixo do esperado

Fatores climáticos afetaram o desenvolvimento e a produtividade das plantas, derrubando o desempenho das lavouras

Record News Rural|Do R7

A estimativa da produção brasileira de café deve passar por revisões negativas em razão do rendimento abaixo do esperado. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os dados oficiais serão atualizados nos próximos meses.

A colheita do café arábica deve ser concluída ainda neste mês na maior parte das regiões produtoras. Em áreas de Minas Gerais e São Paulo, produtores relatam que são necessários até 12 saquinhos para formar uma saca beneficiada de 60 quilos — bem acima da média habitual de 7 a 8 saquinhos.

O baixo desempenho das lavouras é atribuído a fatores climáticos, que afetaram o desenvolvimento e a produtividade das plantas.

