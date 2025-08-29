Safra de cana-de-açúcar registra leve queda apesar de aumento de área; entenda

A produção brasileira de cana-de-açúcar registrou uma pequena queda em relação à safra anterior. Segundo levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o produto deve alcançar aproximadamente 668,8 milhões de toneladas — uma redução de 1,2% em comparação com a colheita anterior. A diminuição é resultado principalmente das condições climáticas adversas enfrentadas durante as fases críticas do cultivo, como a rebrota.



O registro da queda da produtividade nacional vem na contramão do aumento da área destinada à colheita, totalizando 8,85 milhões de hectares. Com a estimativa de queda de cerca de 2,1%, é esperado que a safra renda aproximadamente 75.500 kg por hectare. As regiões Sudeste e centro-sul são as que mais puxaram os dados para baixo por serem afetadas pela seca e altas temperaturas registradas no estado de São Paulo em 2024.



Puxando as estimativas positivamente, as regiões Norte e Nordeste do país mostram números mais otimistas devido ao aumento das áreas cultivadas. Embora algumas localidades tenham enfrentado desafios semelhantes aos das outras regiões brasileiras quanto ao clima desfavorável no último ano, é aguardado que essas áreas mantenham ou até melhorem levemente sua produtividade média nesta nova safra. Porém, ainda é necessário o acompanhamento pelos produtores estarem no início da colheita.