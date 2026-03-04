Logo R7.com
Saiba como a guerra contra o Irã impacta o agro

País é importante fornecedor de fertilizantes, especialmente para o milho

Record News Rural|Do R7

O presidente Donald Trump afirmou que a guerra contra o Irã pode durar até cinco semanas, mas que os Estados Unidos estão preparados para mais tempo, se for necessário. O professor Daniel Vargas, da FGV (Fundação Getulio Vargas) analisa quais são os reflexos do conflito para o agronegócio brasileiro.

