Tecnologia auxilia produtores rurais a enfrentarem mudanças climáticas extremas no Brasil; entenda

Em entrevista ao Record News Rural desta sexta-feira (27), Renato Opitz, diretor-geral da Hortitec, afirma que a tecnologia no campo auxilia produtores rurais a enfrentarem as mudanças climáticas extremas que atingem o Brasil.



“Tem muita gente aí com soluções de energia solar, de armazenamento hídrico, de produzir usando menos água, com técnicas de irrigação. Então, isso tudo, para o produtor, faz muita diferença para ele enfrentar situações como agora o frio, ou como foi no ano passado, aquela seca comprida”, diz o executivo.



A 30ª edição da Hortitec, maior evento do setor hortifrutícula da América Latina, termina nesta sexta-feira (27) em Holambra (SP). Com mais de 500 empresas participantes, o evento apresenta inovações em melhoramento genético e novas tecnologias, como estufas e máquinas, que visam aumentar a produtividade e reduzir custos energéticos .