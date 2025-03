Tecnologia de 'fazenda no espaço' pode melhorar sistemas agrícolas da Terra; entenda

“Toda tecnologia desenvolvida para fazer a fazenda espacial pode ser diretamente aplicada para melhorar os sistemas agrícolas da Terra, porque aqui temos vários dos mesmos problemas do espaço, como a degradação do solo e recursos limitados”, explica Rebeca Gonçalves, astrobióloga brasileira e pioneira na pesquisa de agricultura espacial, em entrevista ao Record News Rural desta terça-feira (18).



Ao contrário do que se pode imaginar de um cultivo de plantas fora do planeta, com campos verdes ao céu vermelho de Marte , por exemplo, a produção é feita dentro de grandes estufas. A tecnologia protege contra a radiação intensa que atinge a superfície lunar e marciana.



“A ideia das estufas é que a gente possa simular como se fosse uma miniterra, um ambiente que seja totalmente fechado, circular e autossustentável para que as bases da Lua e Marte sejam totalmente independentes”, afirma Rebeca.



Embora os estudos, a princípio, contribuam principalmente para a segurança alimentar dos astronautas , a astrobióloga defende que haverá outros retornos. “Muita gente pode se perguntar, por que plantar no espaço se há tantos problemas na Terra para resolver? A ideia é essa, investir em tecnologias espaciais para que elas voltem em benefício”, conclui.