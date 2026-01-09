Logo R7.com
União Europeia aprova acordo de livre-comércio com o Mercosul

Maioria dos países-membros do bloco europeu votou a favor do tratado

Record News Rural|Do R7

Após 25 anos de negociação, a União Europeia aprovou o acordo de livre-comércio com o Mercosul, mesmo com a rejeição de alguns membros.

