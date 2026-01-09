União Europeia aprova acordo de livre-comércio com o Mercosul
Maioria dos países-membros do bloco europeu votou a favor do tratado
Após 25 anos de negociação, a União Europeia aprovou o acordo de livre-comércio com o Mercosul, mesmo com a rejeição de alguns membros.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Exportações de ovos brasileiros aumentam mais de 120% em 2025
Brasil embarcou quase 41 mil toneladas, entre in natura e processados
Setor de máquinas agrícolas prevê crescimento menor
Para 2026, avanço deve ser de 3,4%; 2024 registrou 10% de alta com receita de R$ 68 bilhões
Brasil deve manter o protagonismo mundial no mercado de algodão
Mesmo com leve queda na produção, Brasil segue como maior exportador global
Negócios envolvendo café seguem em ritmo lento no mercado
Poucos lotes estão sendo comercializados para cumprir despesas de curto prazo
Conheça a menor raça de galinha do mundo
Tamanho padrão é de até 25 centímetros; no Brasil, a ave começa a ganhar espaço no mercado pet
Entenda impacto da taxação da China para o Brasil
País asiático estabeleceu cotas para a importação de carne bovina
México define cotas de importação isentas de tarifa
Parte das proteínas bovina e suína que entra no país fica livre de alíquotas; medida busca baratear alimentos
Pará se consolida como maior produtor de açaí no Brasil
Preço do fruto valorizou até 37% em 12 meses
Entenda a importância da Venezuela para o agro brasileiro
Brasil exporta alimentos para o país vizinho e importa fertilizantes
Mudanças climáticas estão cada vez mais intensas
Mês de janeiro deve ter chuvas mais fortes; inverno pode ser mais rigoroso
Comércio de pamonha na beira da rodovia virou parada obrigatória
Sucesso é resultado de um sonho de família que nasceu com a famosa pamonha do Alto Parnaíba
Casal do sul do país se dedica à cultura da batata-doce no Centro-Oeste
Com apenas um trator, marido e mulher mantêm sete hectares de plantação
Árvores funcionam como esponjas no sequestro de carbono
Florestas plantadas em nível industrial podem atuar diretamente no clima
Técnica agrícola alterna cultivo de plantas e protege o solo
Características dos vegetais ajudam na saúde da terra