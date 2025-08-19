Logo R7.com
Veto que incluiria norte e noroeste do Rio no mapa do semiárido brasileiro frusta produtores rurais

Segundo presidente da Asflucan, clima tem sido desfavorável à produção rural das regiões

Record News Rural|Do R7

O governo federal vetou integralmente o projeto de lei que incluía 22 municípios do norte e do noroeste do Rio de Janeiro no mapa do semiárido brasileiro, frustrando as expectativas dos produtores rurais da região. A proposta, aprovada em julho pelo Senado, permitiria o pagamento do Garantia-Safra a agricultores e pecuaristas.

O veto, publicado no Diário Oficial, foi justificado pela ausência de estudos técnicos, como índices de aridez e temperatura média, que poderiam fundamentar a mudança. Também não houve estimativas de impacto orçamentário.

O Garantia-Safra visa pagar R$ 1.200 para famílias de baixa renda que tiverem perdas de pelo menos metade de sua produção devido à seca ou às chuvas excessivas.

Segundo a Asflucan (Associação Fluminense dos Plantadores de Cana), em 2024, mais de 15 mil cabeças de gado foram perdidas por conta da estiagem nas regiões citadas. "No ano passado, a chuva praticamente só veio no final de outubro", lamenta Tioto Inojosa, presidente da entidade.

A Secretaria de Agricultura de Campos solicita que políticos e empresários do entorno se mobilizem para reverter a decisão.

