Volume negociado de açúcar cristal registra alta de quase 60% em agosto

Apesar da alta, os preços permaneceram estáveis, com a média do indicador Cepea/Esalq em R$ 119,98 por saca de 50 quilos

Record News Rural|Do R7

O volume negociado de açúcar cristal teve um aumento de 57% em agosto. Apesar da alta, os preços permaneceram estáveis, com a média do indicador Cepea/Esalq (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) em R$ 119,98 por saca de 50 quilos. Pesquisadores apontam que o baixo rendimento da cana-de-açúcar moída tem sustentado a firmeza dos valores. 


De acordo com a Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), no acumulado da safra em São Paulo, entre abril de 2024 e julho de 2025, houve uma redução de 3,79% nos açúcares recuperáveis e uma queda de 11,41% na produção total, que atingiu 12,322 milhões de toneladas na parcial da atual temporada.

