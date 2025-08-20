Volume negociado de açúcar cristal registra alta de quase 60% em agosto

O volume negociado de açúcar cristal teve um aumento de 57% em agosto. Apesar da alta, os preços permaneceram estáveis, com a média do indicador Cepea/Esalq (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) em R$ 119,98 por saca de 50 quilos. Pesquisadores apontam que o baixo rendimento da cana-de-açúcar moída tem sustentado a firmeza dos valores.





De acordo com a Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), no acumulado da safra em São Paulo, entre abril de 2024 e julho de 2025, houve uma redução de 3,79% nos açúcares recuperáveis e uma queda de 11,41% na produção total, que atingiu 12,322 milhões de toneladas na parcial da atual temporada.