‘Lei da Reciprocidade nos preocupa’, diz empresário presente em missão para negociar tarifaço

“A questão da reciprocidade do Brasil nos preocupa”, afirma José Velloso, presidente-executivo da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), sobre uma possível resposta formal do governo brasileiro aos Estados Unidos baseada na Lei de Reciprocidade.





Em entrevista ao Jornal da Record News , Velloso destaca que um dos principais objetivos da missão empresarial ao país norte-americano é mudar a percepção dos clientes sobre as taxas impostas pelo presidente Donald Trump.





“O que nos interessa mais é a negociação com a contraparte aqui nos Estados Unidos, ou seja, que os nossos clientes se aliem a nós nesse trabalho junto ao governo americano, de mostrar que o tarifaço é ruim para a economia americana, para os consumidores americanos, para a economia brasileira e também as nossas exportações do Brasil.”, declara o empresário.



