Acidente entre caminhões deixa um morto na BR-470 Colisão no Alto Vale do Itajaí está sob investigação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h50 )

Choque frontal entre caminhões deixa um morto e um ferido grave em Santa Catarina

Um acidente envolvendo três caminhões ocorreu em Santa Catarina, na BR-470, no Alto Vale do Itajaí. Dois veículos colidiram de frente, resultando na morte de um motorista e deixando outro em estado grave.

O terceiro motorista não sofreu ferimentos. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

