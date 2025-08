BP anuncia maior descoberta de petróleo no pré-sal brasileiro em 25 anos Poço está localizado na Bacia de Santos, a mais de 2.300 metros de profundidade Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 17h46 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h46 ) twitter

A BP, companhia britânica, revelou uma significativa descoberta de petróleo no pré-sal do Brasil, a maior em 25 anos. O poço está situado no Bloco Bumerangue, em águas profundas da Bacia de Santos, a 404 km do Rio de Janeiro, com profundidade superior a 2.300 metros.

O grupo obteve os direitos de exploração em 2022. A revelação impactou positivamente as ações da empresa, que subiram 1,4% na Bolsa de Valores de Londres.

