Carlo Ancelotti assume seleção brasileira e divulga lista de convocados Técnico italiano foi apresentado pela CBF e deixou Neymar de fora da primeira convocação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 17h54 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carlo Ancelotti é apresentado no Rio de Janeiro e faz primeira convocação como técnico do Brasil

Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, foi oficialmente apresentado pela CBF no Rio de Janeiro. Durante o evento, Ancelotti anunciou sua primeira lista de convocados, com destaque para jogadores que atuam na Europa. Entre os convocados estão Vinicius Júnior do Real Madrid, Raphinha do Barcelona e Casemiro do Manchester United.

O goleiro Hugo Souza do Corinthians é uma das novidades na lista. Neymar, que recentemente retornou aos gramados após uma lesão jogando pelo Santos, não foi incluído na convocação inicial de Ancelotti. O técnico afirmou que a ausência do jogador foi aceita de forma tranquila.

A estreia de Ancelotti à frente da seleção brasileira ocorrerá nas eliminatórias da Copa do Mundo em partida contra o Equador marcada para o dia 5 de junho.

Assista em vídeo - Carlo Ancelotti é apresentado no Rio de Janeiro e faz primeira convocação como técnico do Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!