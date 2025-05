Corpo de Amanda Caroline é encontrado em Santana de Parnaíba (SP) Ex-companheiro e irmão dele confessaram o crime e estão presos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 17h51 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Amanda: corpo da promotora de eventos é encontrado na Grande São Paulo

O corpo de Amanda Caroline de Almeida foi localizado em uma barragem em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. A descoberta ocorreu após uma pessoa avistar o corpo e alertar as autoridades. O irmão da vítima confirmou a identidade.

As buscas por Amanda, que era promotora de eventos, duraram dez dias. Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, ex-companheiro da vítima, e Henrique de Souza Ribeiro, irmão dele, foram detidos e admitiram a autoria do crime. Ambos relataram ter jogado o corpo no rio Tietê.

Assista em vídeo - Caso Amanda: corpo da promotora de eventos é encontrado na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!