Defesa Civil alerta para onda de frio em São Paulo

Defesa Civil alerta para primeira onda de frio de 2025 em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a primeira onda de frio do ano no estado. As temperaturas na capital podem cair para até 11°C à noite e chegar a 8°C durante a madrugada. Para ajudar a população vulnerável, a prefeitura instalará tendas das 18h à meia-noite, oferecendo alimentos quentes e cobertores.

Além disso, o governo estadual disponibilizará um abrigo na estação Pedro 2º do metrô para acolher pessoas em situação de rua. Essas medidas visam minimizar os impactos das baixas temperaturas previstas para os próximos dias na cidade.

