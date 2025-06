Dois suspeitos de participação no assassinato de engenheiro são identificados em São Paulo Um deles morreu em confronto com a polícia e o outro está foragido Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 17h41 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois suspeitos de participação no assassinato de engenheiro são identificados em São Paulo

Dois suspeitos de envolvimento no assassinato do engenheiro Francisco Filippo, na zona oeste de São Paulo, foram identificados pela polícia. Um deles morreu em confronto com os policiais durante uma operação realizada na região; o outro continua foragido.

Segundo a Polícia Civil, quatro criminosos participaram do assalto que terminou com a morte do engenheiro e empresário. Outros dois homens foram presos, mas até o momento não há confirmação de que eles tenham participado diretamente do crime.

Assista ao vídeo - Dois suspeitos de participação no assassinato de engenheiro são identificados em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!