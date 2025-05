Ex-companheira de professora encontrada morta se entrega à polícia Fernanda Fazio é suspeita de ser a mandante do assassinato Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-companheira de professora de pilates encontrada morta se entrega à polícia

A ex-companheira da professora Fernanda Bonin, encontrada morta no dia 28 de abril, se entregou à polícia nesta sexta-feira (9). Fernanda Fazio é suspeita de ser a mandante do crime e teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça. Anteriormente, ela havia prestado depoimento como testemunha. Questionada sobre a motivação do assassinato, Fazio optou por permanecer em silêncio. A investigação não descarta motivações como ciúmes ou interesse em um seguro de vida que beneficiaria os filhos gêmeos do casal.

Um homem foi preso após câmeras de segurança capturarem sua saída do carro da vítima e suas digitais serem encontradas no veículo. Outros suspeitos também foram identificados, incluindo dois homens apontados como executores do crime e uma mulher vista ao lado do homem detido nas imagens. A vítima foi estrangulada com um cadarço, e as autoridades continuam buscando os envolvidos para esclarecimento completo do caso.

Assista em vídeo - Ex-companheira de professora encontrada morta se entrega à polícia em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!