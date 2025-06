Ex-ministro Gilson Machado é preso por suspeita de ajudar Mauro Cid com passaporte Polícia Federal investiga possível auxílio para obtenção de passaporte português Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 18h06 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, é preso pela Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, sob suspeita de ter auxiliado Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, a conseguir um passaporte português. A investigação sugere que Machado teria agido em benefício de Cid, delator em um inquérito sobre uma alegada tentativa de golpe de Estado.

O suposto auxílio ocorreu no consulado de Portugal em Recife (PE) no mês passado para facilitar a saída de Cid do país. Mensagens encontradas no celular de Cid indicam que ele buscava cidadania portuguesa desde janeiro de 2023. Gilson Machado afirmou que seu contato com o consulado foi apenas para agendar a renovação do passaporte do pai.

A Polícia Federal também havia solicitado a prisão de Mauro Cid, mas a ordem foi revogada. Em depoimento, Cid negou ter pedido ao ex-ministro que obtivesse o passaporte para ele.

Assista ao vídeo - Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, é preso pela Polícia Federal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!