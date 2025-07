Farmácia em Santo André é alvo de operação por adulteração de medicamentos Centenas de seringas e ampolas foram apreendidas pela polícia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma farmácia de manipulação em Santo André foi alvo de operação policial por adulteração de medicamentos.

Centenras de seringas e ampolas foram apreendidas durante a ação.

A farmácia vendia canetas emagrecedoras sem a devida receita médica, utilizando medicamento importado do Paraguai.

O proprietário foi detido, mas liberado após audiência de custódia; sua defesa não foi encontrada para comentar.

Farmácia que produzia medicamentos clandestinos para emagrecer é alvo da polícia na Grande SP

Uma farmácia de manipulação em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, foi alvo de uma operação policial que resultou na apreensão de centenas de seringas e ampolas. A polícia informou que o estabelecimento estava adulterando medicamentos e vendendo canetas emagrecedoras pela internet sem a devida receita médica.

As investigações revelaram que um dos medicamentos oferecidos pela farmácia era importado do Paraguai e depois misturado com água no Brasil. Esse tipo de substância possui uso controlado e só pode ser comercializado com prescrição médica, que deve ser retida pelo estabelecimento.

O proprietário da farmácia foi detido durante a operação, mas acabou sendo liberado após passar por uma audiência de custódia. A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o caso.

