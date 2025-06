Frio intenso em São Paulo traz mínima de 5 ºC Prefeitura reforça operação para proteger pessoas vulneráveis Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 18h03 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h03 ) twitter

São Paulo deve ter mínima de 5 °C, a mais baixa do ano

São Paulo se prepara para enfrentar a menor temperatura do ano, com previsão de atingir mínimas de 5 ºC entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira. Em resposta ao frio intenso, a Prefeitura de São Paulo está reforçando a Operação Baixas Temperaturas com a instalação de dez tendas na cidade. Essas estruturas visam apoiar pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social, oferecendo abrigo a partir das 18h, além de distribuir chocolate quente, pão, chá e cobertores.

Além disso, na região sul do Brasil, em Santa Catarina, as temperaturas são ainda mais severas. A Serra Catarinense registrou mínimas de até 8 ºC negativos, resultando em geada cobrindo trechos da rodovia SC-390 e áreas adjacentes.

