Israel e Irã aceitam cessar-fogo mediado pelos EUA Donald Trump dialoga com Netanyahu para encerrar conflito no Oriente Médio Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 17h50 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h00 )

Israel e Irã confirmam acordo de cessar-fogo imediato na guerra no Oriente Médio

Após uma manhã de ataques, Israel e Irã confirmaram um cessar-fogo imediato proposto pelos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reforçando o apelo pelo fim do conflito. Após a ligação, as ofensivas foram interrompidas.

Na segunda-feira anterior (23), Israel acusou o Irã de violar o acordo ao lançar mísseis contra o país, intensificando os ataques na madrugada seguinte. Fontes da imprensa americana indicam que os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas foram decisivos para pressionar o Irã a aceitar o novo acordo.

A Agência Internacional de Energia Atômica manifestou preocupação sobre possíveis contaminações causadas pelos bombardeios. Com a suspensão dos ataques, Israel já retirou as restrições de aglomerações e anunciou a retomada das operações no aeroporto internacional.

