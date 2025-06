Prisões são realizadas no Rio de Janeiro por golpes contra aposentados Dez suspeitos são detidos em flagrante na Ilha do Governador Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 17h45 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h45 ) twitter

Grupo especializado em aplicar golpes em aposentados é alvo de operação no Rio de Janeiro

Dez pessoas foram presas em flagrante no Rio de Janeiro, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em aposentados. Os suspeitos foram detidos em um escritório na Ilha do Governador, apontado pela polícia como uma central telefônica do crime que fazia vítimas em todo o país.

Os criminosos se passavam por funcionários de uma instituição bancária, oferecendo vantagens em empréstimos e quitação de dívidas aos aposentados. Com os dados pessoais das vítimas, realizavam transações financeiras não autorizadas em seus nomes. Em um dos casos, o golpe resultou em um prejuízo de R$ 41 mil. Os presos enfrentarão acusações de associação criminosa e tentativa de estelionato.

Assista ao vídeo - Grupo especializado em aplicar golpes em aposentados é alvo de operação no Rio de Janeiro

