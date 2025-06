Quadrilha é presa por desviar salários de jogadores com documentos falsos Sete suspeitos foram detidos em operação que abrange quatro estados brasileiros Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 17h41 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h41 ) twitter

Sete suspeitos são presos em operação contra quadrilha que desviou salários de jogadores

Uma operação policial prendeu sete suspeitos envolvidos em um golpe que desviava salários de jogadores de futebol da Série A do Brasileirão. A ação ocorreu em Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Amazonas. Entre as vítimas está Gabriel Barbosa, atacante do Cruzeiro.

Os criminosos usavam documentos falsos para abrir contas bancárias em nome dos jogadores. Em seguida, solicitavam aos bancos a portabilidade dos salários para essas contas fraudulentas. As investigações revelaram que o grupo movimentou mais de R$ 1 milhão através desse esquema. Um zagueiro do Grêmio também foi identificado entre os afetados.

