Queimadas no Brasil ultrapassam média histórica em 2024

Área queimada no Brasil em 2024 supera média histórica

Em 2024, as queimadas no Brasil superaram a média histórica, com 30 milhões de hectares devastados, segundo o relatório anual do fogo divulgado pelo Mapbiomas.

A Amazônia foi o bioma mais atingido, com 15,6 milhões de hectares queimados, representando mais da metade da área total afetada no país.

