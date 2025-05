Senado aprova PEC que inclui guardas municipais e agentes de trânsito como órgãos de segurança Proposta permite funções de polícia para guardas municipais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h30 ) twitter

Senado aprova inclusão de guardas civis e agentes de trânsito como órgãos de segurança pública

O Senado Federal aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição que classifica guardas municipais e agentes de trânsito como órgãos de segurança pública.

A proposta permite aos municípios delegar funções específicas às guardas, como policiamento ostensivo e comunitário, além de autorizar o uso do nome Polícia Municipal. Com a aprovação no Senado, a PEC segue agora para análise na Câmara dos Deputados.

