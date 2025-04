STF pede manifestação da PGR sobre prisão preventiva de Jair Bolsonaro Vereadora do PT protocolou ação após convocação de ato pró-anistia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 17h56 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre de Moraes manda PGR se manifestar sobre pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou que a Procuradoria Geral da República se manifeste sobre um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ação foi protocolada por uma vereadora do PT de Recife, após Bolsonaro ter convocado apoiadores para um ato no Rio de Janeiro em março, em apoio à anistia dos investigados pelos atos de 8 de janeiro. Até o momento, a defesa do ex-presidente não se manifestou.

Assista em vídeo - Alexandre de Moraes manda PGR se manifestar sobre pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!