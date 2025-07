Suspeito de ataques a ônibus em São Paulo se entrega à polícia SPTrans relata mais de 500 ônibus vandalizados na capital paulista Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h37 ) twitter

Segundo suspeito de ataques a ônibus em São Paulo se entrega à polícia

Um dia após a prisão do funcionário público Edson Aparecido Campolongo, suspeito de envolvimento em ataques a ônibus em São Paulo, seu irmão Sérgio Campolongo se entregou à polícia. Sérgio chegou à delegacia em São Bernardo do Campo acompanhado por advogados e prestou depoimento. Ele é suspeito de participar de pelo menos dois ataques ao lado do irmão.

Segundo a polícia, Edson está sob investigação por envolvimento em pelo menos 17 ações criminosas, incluindo uma que deixou uma criança ferida. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos nos ataques. De acordo com a SPTrans, mais de 500 ônibus foram vandalizados na capital paulista.

