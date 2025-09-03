PF selecionou provas ‘a dedo’ para criar narrativa contra Heleno, afirma advogado

No segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete aliados por suposta tentativa golpe de Estado, nesta quarta-feira (3), a defesa do Augusto Heleno , ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) do governo Bolsonaro, colocou em dúvida a veracidade das provas apresentadas no processo, citando a "criação de uma narrativa pela Polícia Federal".



“Sabemos que a Polícia Federal sabe exatamente o que tem naquelas provas e selecionou a dedo para criar uma narrativa que colocar o general Heleno nessa suposta trama”, afirmou o advogado Matheus Milanez .



Milanez pontuou que o “papel aceita tudo”, fazendo menção a uma ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes , assinada pelo próprio ministro, em uma tentativa de descredibilizar os documentos apresentados como prova contra o ex-chefe do GSI.