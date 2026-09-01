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7,5 mil agentes de segurança pública vão passar por capacitação

Treinamento vai acontecer em todo o país nesta quarta-feira (3)

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Um treinamento simultâneo capacitará cerca de 7,5 mil agentes de segurança pública em 27 capitais brasileiras e 81 municípios do interior.




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