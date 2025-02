‘A geopolítica também está na disputa de discursos’, diz especialista sobre tensões de EUA e México

Em uma carta divulgada nesta quinta-feira (30) pela presidente Claudia Sheinbaum , o México pediu ao Google que inclua nas buscas os mapas da “América Mexicana”, nome pelo qual o norte do continente era conhecido no século 17. A solicitação foi feita em resposta à plataforma aceitar alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América, a pedido de Donald Trump . O governo mexicano ressaltou que a ordem do presidente dos Estados Unidos deve valer apenas nos servidores do país.



Em entrevista ao Conexão Record News , o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli comentou as tensões entre os dois países em torno das nomenclaturas. De acordo com ele, elas refletem uma disputa geopolítica no plano simbólico, para além do plano material. “A geopolítica também está na disputa de discursos [...]. E, outro ponto importante, as grandes corporações tecnológicas, como o Google, se tornaram arena para disputas geopolíticas, uma grande novidade que a gente tem notado nos últimos anos e a gente vai observar cada vez mais”, pontuou.