A guerra da Ucrânia entrou em uma nova escalada, marcada pela saturação tecnológica, diz professor

Rússia anunciou nesta segunda-feira (9) que tomou o controle de mais territórios na região centro-leste da Ucrânia . Segundo o Ministério da Defesa, as tropas russas continuam o avanço e conseguiram aumentar a área de controle em Dnipropetrovsk.



“A guerra entrou em uma nova escalada, um conflito autônomo e de saturação tecnológica”, afirma Vladimir Feijó, doutor em direito internacional e professoor da UniArnaldo, em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (9). Segundo o analista, a Rússia está preparada para destruir as pontes que ligam o leste e oeste ucraniano pelo rio Dniepre e afirmou por meio de um porta-voz que a guerra irá se expandir.



Feijó afirma que essa mudança na guerra era esperada, pois a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) já havia anunciado um aumento de 400% em investimentos de defesa aérea .



O professor comenta também a fala do porta-voz russo sobre a operação visar criar uma zona-tampão na fronteira, frisando que o Kremlin mudou o seu objetivo durante a guerra, pois começou como um avanço para proteger a população russa que morava no sul e leste ucraniano e, desde o ano passado, quando a Ucrânia começou a invadir territórios russos, Moscou passou a defender a criação e expansão dessa zona, que se distanciará do resto da Europa e da Otan.