Hepatites B e C são as mais perigosas por serem assintomáticas; entenda

No mês da conscientização contra hepatites virais , o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar o diagnóstico precoce e a vacinação contra a doença. A iniciativa inclui uma plataforma com dados atualizados sobre hepatites.



Em 2023, mais de 7.600 brasileiros iniciaram tratamento para as hepatites B e C. Testes rápidos estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), e as vacinas são oferecidas para os tipos A e B.



Segundo a médica Elodie Hyppolito, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, é crucial que pessoas acima de 40 anos façam o teste, pois a doença é muitas vezes assintomática , o que dificulta o diagnóstico.



"As hepatites mais importantes no Brasil são a hepatite A, que é transmitida através da água e dos alimentos; as hepatites B e C, que são transmitidas principalmente pelo contato com sangue ou objetos contaminados, e através do sexo; e as hepatites mais graves do ponto de vista de saúde pública são as hepatites B e C, porque essas hepatites permanecem no nosso organismo sem causar sintomas", explica.



Ela destaca que, atualmente, é possível obter 100% de cura com tratamento gratuito para a hepatite tipo C, e detalha algumas formas de prevenção : "Sexo somente com preservativo, não compartilhar agulhas, nem mesmo no cabeleireiro, quando a gente vai fazer as unhas. Levar o nosso próprio equipamento, ou utilizar salões que utilizem material esterilizado, realmente não de estufa. Em relação à hepatite A, consumir apenas água filtrada e alimentos bem higienizados".