Acordo de Paris: temperatura global aumentou 1,5ºC em 20 dos últimos 19 meses

Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (14), Sandro Paulino de Faria, biólogo e especialista em biodiversidade, comenta a preocupação do Brasil e do mundo com as consequências do aquecimento global , às vésperas do Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas , que acontece neste domingo (16).



“É importante resgatar a nossa referência de 1,5°C acima do nosso período de referência. Quando tivemos o Acordo de Paris lá em 2015, cientistas estipularam que essa era a medida de aquecimento, de aumento máximo do planeta, para evitar esses extremos climáticos . Nos últimos 20 meses, 19 deles ultrapassaram 1,5°C. Nós já estamos vivendo essa realidade [dos extremos climáticos] no globo terrestre”, explica o biólogo.