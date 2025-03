Adição de etanol na gasolina pode reduzir preços para o consumidor, segundo economista

O economista Ricardo Buso avalia que a medida estudada pelo Ministério de Minas e Energia de misturar etanol à gasolina é promissora. Segundo o especialista, a redução do valor pode chegar até 13 centavos por litro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), Buso explica que a iniciativa é benéfica para o país, pois reduz a dependência brasileira de importar este produto. Isso torna o setor de energia mais eficiente.



O economista conclui que essa ação representa um avanço na descarbonização. O combustível com etanol adicionado emite menos dióxido de carbono quando queimado, o que fortalece a imagem do Brasil como líder na transição energética para uma economia menos poluente.