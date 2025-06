Ameaça da Rússia sobre uso de armas nucleares na guerra ‘é sinal de desespero’, diz professor

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , afirmou que a reforma do programa de armamentos do país deve focar na tríade nuclear, durante uma reunião com autoridades de alto escalão. A declaração acontece em meio à escalada de tensões com a Ucrânia, incluindo ameaças de um ataque nuclear .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (12), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, diz que “ameaçar o uso de armas nucleares para terminar uma guerra, é um sinal de desespero”.



“A questão é que a Rússia não pode usar armas nucleares na Ucrânia , porque a radiação chegaria até a Rússia”, explica o especialista.



Além disso, Brustolin afirma que a radiação atingiria também “outros países da Europa e países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , que já disseram que entrariam diretamente na guerra, enviando tropas para Ucrânia”, completa Brustolin.



“As armas nucleares são usadas para dissuadir que guerras comecem. Então, ameaçar uma finalização da guerra com uso de armas nucleares significa que a força convencional não está entregando os resultados esperados”, finaliza o professor.