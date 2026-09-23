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Anac atualiza regras para atrasos e cancelamento de voos

Condições climáticas severas não serão consideradas falha na prestação de serviço

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A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) anunciou novas diretrizes que regulamentam os procedimentos em casos de atrasos, cancelamentos e interrupções de voos.

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