Análise: abertura de mercado de energia elétrica só será boa para população se não houver monopólio

O Ministério de Minas e Energia anunciou o desejo de abrir o mercado para que todos os consumidores escolham os fornecedores de energia elétrica a partir de 2027. A medida, que surgiu na pasta, deve passar por análise do governo antes de ser proposta no Congresso e faz parte de uma reestruturação do setor elétrico. O projeto deve funcionar em duas fases, com previsão de começar pela indústria e pelo comércio, já a segunda etapa, para os demais consumidores, deve acontecer em 2028.