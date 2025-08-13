Análise: ajuda europeia permite que Ucrânia mantenha conflito contra a Rússia

Às vésperas do encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump , a Rússia afirmou que mantém suas condições para o fim da guerra contra a Ucrânia . Entre as exigências, estão a retirada total das forças ucranianas das regiões anexadas e o abandono das tentativas de ingressar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).



Para Manuel Furriela, especialista em direito internacional pela USP, os lados subestimaram o conflito, e seguem enfrentando dificuldades para a resolução: “A Rússia, quando invadiu a Ucrânia, ela imaginava que ia conseguir subjugar os ucranianos rapidamente. Até mesmo porque havia invadido a Crimeia e foi assim que a questão se operou”.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (13), o especialista aponta a resistência ao conflito demonstrada pela Ucrânia trouxe apoio europeu. “Essa recomposição que foi feita em relação a armamentos permite com que a Ucrânia continue no conflito. Não é força suficiente para sair vencedora, mas isso tem mantido no conflito”, completa.