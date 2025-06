Análise: ataque ucraniano com caminhoneiros russos ‘entra para a história da inteligência militar’

A Casa Branca disse que Donald Trump não foi informado sobre os ataques ucranianos à Rússia deste domingo (1º). A grandiosidade da operação, que contou com dezenas de drones e destruiu mais de 40 aviões de guerra russos com capacidade nuclear, levantou questionamentos sobre a participação do serviço de inteligência dos Estados Unidos .



“A Ucrânia colocou esses drones em contêineres, que foram transportados por caminhoneiros que nem sabiam que os drones estavam lá. Eram caminhoneiros russos que foram contratados para levar os contêineres”, explica o professor Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News .



A ação, classificada como “ato terrorista” por Moscou , foi descrita como “brilhante” pelo presidente da Ucrânia. Nesta terça-feira (3), Volodymyr Zelensky anunciou uma reformulação das forças armadas do país e nomeou um novo comandante.



Brustolin destaca ainda os resultados da operação. “A Ucrânia conseguiu destruir 41 das 120 aeronaves da Rússia usadas para bombardear cidades ucranianas. É um feito que entra para a história da inteligência militar”, diz. Para o especialista, a forma como se deu o ataque deve criar um gargalo logístico na Rússia, que passará a fiscalizar seus cidadãos de maneira mais severa.