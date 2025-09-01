Análise: autorização judicial para empréstimo a incapaz é necessária, mas processo será mais lento

“É uma proteção voltada justamente para um dos grupos mais sensíveis — dentro desse grupo de vulneráveis — que são as pessoas incapazes", comenta Luis Lopes Martins, advogado, sobre a exigência de autorização judicial para empréstimo a incapaz.





Conexão Record News desta segunda-feira (1º), Martins avalia que a nova norma do Aodesta segunda-feira (1º), Martins avalia que a nova norma do INSS deixa a solicitação de empréstimo mais lenta. Entretanto, ele pondera que existem alternativas para dar mais agilidade ao processo.





“Existem medidas, por exemplo, é possível que a pessoa peça no Poder Judiciário que aquele requerimento seja avaliado com urgência — que ele demonstra uma necessidade maior — que demonstre essa sensibilidade e esse maior perigo, caso exista uma demora na apreciação pelo Judiciário”, explica o advogado.





e pessoas com deficiência evidenciou a necessidade de proteger os beneficiários de novos golpes. O especialista considera que a medida vem na esteira da fraude do INSS. O desvio na pensão de aposentados e pessoas com deficiência evidenciou a necessidade de proteger os beneficiários de novos golpes.





“A partir desse escândalo — dessa fraude bilionária que estourou nos últimos meses — ficou muito claro para todos a necessidade de ter critérios e um rigor cada vez maior na concessão de empréstimos, na concessão de descontos nos benefícios previdenciários”, aponta o advogado.