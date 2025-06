Análise: liderança do Hamas reduz sua força a cada dia que passa o confronto contra Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , afirmou que o conflito com o Irã criou oportunidades para resgatar os reféns mantidos na Faixa de Gaza. Na última semana, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel também havia dito que a ofensiva contra o país persa poderia ajudar a promover os objetivos israelenses na região.

O gabinete de segurança do país realiza reuniões para discutir as ações. Netanyahu ainda afirmou que a prioridade é o terroristas do Hamas — cerca de 50 reféns permanecem no território, 20 deles vivos.Em entrevista aodesta segunda-feira (30), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da Uniarnaldo, aponta que o, e existem duas possibilidades para os próximos passos: um ataque de Israel para mostrar força ou um acordo com Tel Aviv em uma posição melhor do que se encontrava anteriormente.Feijó também pontua que o governo de Netanyahu, além de manifestaçõespara o resgate dos reféns, precisa lidar com a pressão do presidente americano, Donald Trump , que deseja encerrar o conflito “Todo governo está em posição de administrar o interesse do seu povo. A opção do Hamas de se mostrar como o líder da resistência para fazer a redução de Israel, cada dia que passa nesse conflito de dois anos, reduz a sua força”, finaliza o professor.