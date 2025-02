Análise: ordem para que funcionários prestem contas é resposta a contestações do eleitorado de Trump

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), o analista internacional Vladimir Feijó comentou a ordem de Elon Musk para que funcionários federais dos Estados Unidos prestem contas de suas atividades. Para Feijó, a exigência é embasada por alegações de ineficiência do Estado, corrupção e fraude nos órgãos públicos, e uma resposta às contestações sobre falta de soberania popular na escolha dos que ocupam esses cargos.

“O que o Musk está fazendo é evitar que tenha fraudes e funcionários fantasmas. E descobrir se o que tem sido feito é ou não é do interesse do povo americano para, num segundo momento, pensar na extinção forçada dos cargos”, pontua. Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, milhares de funcionários públicos federais já deixaram o emprego, seja por demissão ou por incentivos para o desligamento.