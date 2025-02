Análise: políticas protecionistas de Trump devem impactar o preço dos produtos nos EUA

As novas políticas de taxação para a União Europeia anunciadas por Donald Trump , nesta quarta-feira (26), terão um impacto nos preços dos produtos americanos , analisa Paulo Velasco, professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em entrevista ao Conexão Record News .



Segundo o especialista, essas são medidas que o republicano já discutia durante a campanha e agradam parte do eleitorado, porém políticas protecionistas podem “prejudicar os interesses da produção americana”, que depende de importações e encarece o preço final das mercadorias.



O presidente norte-americano deve impor taxas de 25% sobre carros e outros produtos da União Europeia . O bloco, no entanto, disse que vai reagir "firme e imediatamente contra tarifas injustificadas".