Análise: redução da Selic poderia ser um bom sinal do Banco Central para o mercado

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central se reúne nesta terça-feira (17) e pode interromper o ciclo de alta da taxa básica de juros da economia. Atualmente, a Selic está em 14,75% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas.



As previsões de grande parte do mercado é de que o cenário já possibilita esse freio no aumento dos juros. No entanto, ainda há bancos que projetam uma nova alta na taxa básica para 15% ao ano .





Conexão Record News , Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), afirma que há essa divisão de expectativas no mercado. No entanto, um cenário de manutenção da taxa no valor atual ou redução seriam as melhores alternativas .



Segundo Carla, com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em ritmo mais lento e novos postos de trabalho desacelerando, um sinal positivo do BC poderia reaquecer o mercado. Em entrevista ao Conexão Record News, Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), afirma que há essa divisão de expectativas no mercado. No entanto, um cenário de manutenção da taxa no valor atual ou redução seriam as melhores alternativas.





"A economia trabalha muito com expectativas. Quando o Banco Central para de subir a taxa, ele já sinaliza uma outra expectativa, isso ajusta o mercado, começa a ajustar o crédito e as empresas começam a ter um certo olhar esperançoso", ressalta.