Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estados Unidos


Análise: 'Reunião histórica, mas podemos esperar muito pouco' de reunião entre Trump e Putin

Especialista em política russa aponta ser improvável que cessar-fogo na Ucrânia saia deste encontro

Conexão Record News|Do R7

"É realmente histórica por uma série de questões, mas eu diria que a gente pode esperar muito pouco, pelo menos a princípio, sobre um acordo de paz", avalia a pesquisadora de política russa Giovanna Branco sobre o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca.

Para a analista internacional, o momento é comparado à Conferência de Yalta, que definiu os rumos da polícia global após a Segunda Guerra Mundial, mas gera preocupação entre os ucranianos por discutir o futuro do país sem sua participação direta.

Em entrevista ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (15), Giovanna ressalta a importância do encontro, que também coloca "outras questões de segurança internacional na pauta", mas afirma que, dependendo dos desdobramentos, tem potencial para aumentar as tensões caso não haja consenso.

  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • Ucrânia
  • Vladimir Putin

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.