Análise: 'Reunião histórica, mas podemos esperar muito pouco' de reunião entre Trump e Putin

"É realmente histórica por uma série de questões, mas eu diria que a gente pode esperar muito pouco, pelo menos a princípio, sobre um acordo de paz", avalia a pesquisadora de política russa Giovanna Branco sobre o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca.



Para a analista internacional, o momento é comparado à Conferência de Yalta, que definiu os rumos da polícia global após a Segunda Guerra Mundial, mas gera preocupação entre os ucranianos por discutir o futuro do país sem sua participação direta.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (15), Giovanna ressalta a importância do encontro, que também coloca "outras questões de segurança internacional na pauta", mas afirma que, dependendo dos desdobramentos, tem potencial para aumentar as tensões caso não haja consenso.