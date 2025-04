Antecipação de compras pela China pode gerar consequências para o Brasil, explica professora

As exportações da China subiram 12,4%, em março, após as fábricas acelerarem os embarques de produtos antes do início das novas tarifas dos Estados Unidos. O valor alcançado equivale ao maior nível em cinco meses, superando a expectativa de crescimento de 4,4%, prevista em uma pesquisa da agência de notícias Reuters com economistas.



No último domingo (13), o país asiático pediu que o governo de Donald Trump elimine as tarifas recíprocas, que estão em 145% — na sexta (11), foram revogados pelo presidente americano os impostos sobre eletrônicos .





Conexão Record News desta segunda-feira (14), a economista Carla Beni explica que, quando o aumento de tarifas excede o patamar de 100%, como na relação entre Washington e Pequim, a compra dos produtos fica inviabilizada. Em entrevista ao