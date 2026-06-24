Anvisa aprova terapia para tratamento de calor e suor durante a menopausa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma nova terapia não hormonal destinada a mulheres que sofrem com ondas de calor e suor noturno associados à menopausa.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!