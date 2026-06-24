Anvisa aprova terapia para tratamento de calor e suor durante a menopausa
Sintomas afetam 36% das mulheres brasileiras em menopausa entre os 40 e 65 anos
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma nova terapia não hormonal destinada a mulheres que sofrem com ondas de calor e suor noturno associados à menopausa.
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