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Anvisa aprova terapia para tratamento de calor e suor durante a menopausa

Sintomas afetam 36% das mulheres brasileiras em menopausa entre os 40 e 65 anos

Conexão Record News|Do R7

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma nova terapia não hormonal destinada a mulheres que sofrem com ondas de calor e suor noturno associados à menopausa.

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