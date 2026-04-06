Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Anvisa divulga novas regras de importação

Agência tem intensificado ações sobre a comercialiação ilegal do produto no Braisl

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizou uma coletiva em Brasília para abordar as novas medidas relacionadas à importação e uso das chamadas canetas emagrecedoras.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
  • caneta-emagrecedora
  • saude
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.