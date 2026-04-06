Anvisa divulga novas regras de importação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizou uma coletiva em Brasília para abordar as novas medidas relacionadas à importação e uso das chamadas canetas emagrecedoras.



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